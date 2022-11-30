Eski Alman lider Christian Wulff Türkiye’ye geldi
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 61. Yılında Türkiye-Almanya/AB İlişkileri” etkinliği kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulundu.
İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi ile birlikte önceki gün düzenlediği “Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 61. Yılında Türkiye-Almanya/AB İlişkileri” konulu panelde eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’u ağırladı.
Panele Wulff’un yanı sıra İPM Direktörü Fuat Keyman, Alman Yeşiller Partisi’nin eski federal milletvekili Özcan Mutlu ve İPM Araştırma Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit katıldı. Konuşmasında Türk-Alman ilişkilerine değinen Wulff, kültürlerarası arada kalma halinin aslında bir avantaj olduğunu vurgulayarak bu durumun Alman ve Türk toplumuna çok büyük fayda sağladığını söyledi. “Türkiye ve Almanya gibi sınıra sahip olmayıp bu kadar yakın olan iki ülke daha yok” diyen Wullf, Türk kökenli Almanların başarılarını örnek verdi.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Ret, inkar, hakaret...
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- AKP'den seçim tarihi ve sistem 'değişikliği' sinyali