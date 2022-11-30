Eski Alman lider Christian Wulff Türkiye’ye geldi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator Girişimi ile birlikte önceki gün düzenlediği “Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 61. Yılında Türkiye-Almanya/AB İlişkileri” konulu panelde eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’u ağırladı.

Panele Wulff’un yanı sıra İPM Direktörü Fuat Keyman, Alman Yeşiller Partisi’nin eski federal milletvekili Özcan Mutlu ve İPM Araştırma Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit katıldı. Konuşmasında Türk-Alman ilişkilerine değinen Wulff, kültürlerarası arada kalma halinin aslında bir avantaj olduğunu vurgulayarak bu durumun Alman ve Türk toplumuna çok büyük fayda sağladığını söyledi. “Türkiye ve Almanya gibi sınıra sahip olmayıp bu kadar yakın olan iki ülke daha yok” diyen Wullf, Türk kökenli Almanların başarılarını örnek verdi.