Eski bakan danışmanı tecavüz davasında suçlu bulundu

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:23

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:36

Sydney kentinde görülen, canlı yayında binlerce kişi tarafından izlenen 2,5 saatlik duruşmada federal mahkemenin hakimlerinden Micheal Lee, 324 sayfalık gerekçeli kararının özetini kamuoyuyla paylaştı.

Hakim Lee, gerekçeli karara göre eski bakan danışmanı Lehrmann'ın parlamento binasındaki bakan ofisinde eski parlamento çalışanı Higgins'e tecavüz ettiğinin belirlendiğini kaydederek, olayı inkar eden Lehrmann'ın kasıtlı yalan söylediğini dile getirdi.

Lee, sanık Lehrmann'ın tecavüz eyleminde "kararlı" olduğunu, Higgins'in içki alması konusunda da ısrarcı davrandığını bildirdi.

Hakim Lee, Higgins'in olayla ilgili verdiği röportajda Lehrmann'a hakarette bulunduğu iddiasının doğru olmadığını kaydetti.

Avustralya'da büyük tepki toplayan iddianın doğruluğunun kanıtlanmasının ardından Lehrmann, herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Higgins, yaşananlara ilişkin 2021'de verdiği televizyon röportajının ardından ülkede yeniden gündeme geldi.

Ülkede büyük yankı uyandıran röportajdan sonra Lehrmann, 2022'de jürinin görevini kötüye kullandığı iddiasının ardından "ismini temize çıkarma" çalışmalarına başladı.

Lehrmann, Higgins'in röportaj verdiği televizyon kanalı ve sunucuyu "itibarını zedelemekle" suçladı.

Hakim Lee, Lehrmann'ın söz konusu suçlamalardan da "eli boş" döndüğünü söyledi.

BAKAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Higgins, dönemin Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds'un parlamentodaki ofisinde çalışırken kendisinden üst pozisyonda bulunan bakan danışmanı Lehrmann ile olayın yaşandığı 23 Mart 2019'dan kısa süre önce tanıştığını anlatmıştı.

Dışarıda meslektaşlarıyla alkol aldıktan sonra Lehrmann'ın kendisini evraka bakacağı gerekçesiyle parlamentodaki bakanlık ofisine götürdüğünü iddia eden Higgins, ofisteki kanepede uyuyakaldığı sırada Lehrmann'ın tecavüzüyle uyandığını ve onu engelleyemediğini ileri sürmüştü.

Lehrmann, suçlamaları reddederken Nisan 2019'da polise şikayette bulunan Higgins, o dönem yürütülen seçim kampanyasına zarar vermekten korktuğunu belirterek şikayetini geri çekmişti.

Mart 2021'de Higgins'in iddialarının basına yansımasının ardından hükümetin olaya sessiz kalması halktan büyük tepki toplamış ve gösteriler düzenlenmişti.

Gösterilerin ardından o dönem Başbakan Scott Morrison, dönemin Adalet Bakanı Christian Porter'ı ve Savunma Bakanı Linda Reynolds'ı görevden almıştı.