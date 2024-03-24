F1 Avustralya GP'de büyük sürpriz: Carlos Sainz podyumun en tepesinde!
Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Son 3 sezonun şampiyonu Hollandalı sürücü Max Verstappen ise yaşadığı sorun nedeniyle yarışı bitiremedi.
Formula 1'de takvimin 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz 2. sırada başladığı yarışı kazanmayı başardı.
Ferrari'nin bir diğer sürücüsü Charles Leclerc 2. olurken, McLaren'in İngiliz sürücüsü Lando Norris podyumun son sırasında yer aldı.
Carlos Sainz önceki sezon Singapur Grand Prix'sinin ardından tam 10 yarış sonra podyumun ilk sırasına çıktı.
Carlos Sainz
ŞAMPİYONLAR BİTİREMEDİ
Son 3 sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen sağ arka freninde yaşadığı yanma sebebiyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton da yaşadığı motor probleminden dolayı 17. turda yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
RUSSELL KAZA YAPTI
Bir diğer Mercedes sürücüsü George Russell yarışın son turunda kaza yaptı ve güvenlik aracı arkasında yarışı 17. sırada noktaladı.
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