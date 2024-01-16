Eski bakana 'yolsuzluk' suçlaması: Gözaltına alındı
Eski Nijerya Ticaret ve Sanayi Bakanı Charles Ugwuh'un "yolsuzluk" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
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Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Sözcüsü Dele Oyewale, yaptığı açıklamada, EFCC Lagos komutanlığı görevlilerinin Ugwuh'u gözaltına aldığını belirtti.
Oyewale, komisyonun soruşturmasının ardından Ugwuh'un mahkemeye çıkarılacağını ifade etti.
Öte yandan Ugwuh, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Ülkede 2007-2008 Ticaret ve Sanayi Bakanı görevini yapan Ugwuh, o dönemde 3,7 milyon dolar yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.
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