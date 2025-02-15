Eski başbakandan ABD'ye suçlama: İsrail'in soykırımına suç ortağı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına "suç ortağı" olduğunu belirtti.

Eski başbakandan ABD'ye suçlama: İsrail'in soykırımına suç ortağı
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 09:51

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'de "toplu katliam" yaptığını belirten Mahathir, ABD ve Avrupa hükümetlerinin Gazze halkına yönelik tutumunu eleştirerek, "Yeniden büyük olmak isteyen ABD, İsrail'in soykırımına suç ortağı olmaktadır" ifadesini kullandı.

Modern medeniyetle ilişkilendirilen ahlaki değerler görmezden gelinerek medeni olunamayacağını vurgulayan Mahathir, "Medeniyet sınıfta kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, Gazze'de binlerce insanın açıkla ve susuzlukla ölüme mahkum edildiğini ifade ederek, bu davranışın "medeni insanlara değil barbarlara ait olduğunu" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 239 Filistinli öldü, 111 bin 676 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.


Etiketler: #Malezya #Gazze Şeridi

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