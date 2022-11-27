Eski bir İngiliz askeri 34 yıl sonra cinayet işlemekten suçlu bulundu

27 Kasım 2022 Pazar, 19:08

Kuzey İrlanda'da Belfast Kraliyet Mahkemesi, 53 yaşındaki eski İngiliz askeri David Jonathan Holden'ın, 1988'de Aidan McAnespie'nin katil zanlısı olduğu kararına vardı.

The Irish Post'un haberine göre, David Jonathan Holden, 1988 yılında İngiliz ordusunun kontrol noktasında görev yaptığı sırada Aidan McAnespie'yi sırtından vurmakla suçlanıyordu.

Belfast Kraliyet Mahkemesi tarafından cinayet işlediğine karar verilen Holden, Kuzey İrlanda'da tarihi bir suçtan hüküm giyen ilk ordu mensubu oldu.

Belfast Kraliyet Mahkemesi Yargıcı O'hara, Holden'ın, McAnespie'nin katil zanlısı olduğu hükmünü "Sanık, tetiği çektiği anda, silahın kurulu olması halinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini anlamalıydı" diyerek açıkladı.

IRA'nın siyasi kanadı olarak değerlendirilen Sinn Féin partisi milletvekili Linda Dillon, bir İngiliz askeri tarafından öldürülmesinin ardından hakikat ve adalet arayışlarını sürdüren Aidan McAnespie'nin ailesinin "kararlılığını ve direncini" takdir etti.

Aiden McAnespie

IRA ÜYESİ SANDI

Holden'ın kasıtsız adam öldürme suçlaması 1990 yılında, "elleri ıslak olduğu için silahı kazayla ateşlediğini" söylediği savunmasıyla dava düşürüldü. Ancak jürisiz duruşma yapan Yargıç O'Hara, Holden'ın "kasten yanlış beyanda" bulunduğuna ve silahın kurulu olmadığını varsayarak kurbana doğrultup tetiği çektiğine karar verdi ve ekledi: "Bu varsayım yapılmamalıydı"

The Guardian'da yer alan habere göre, Holden, McAnespie'yi potansiyel bir IRA üyesi olarak değerlendirdi ancak futbol maçına gitmekte olan McAnespie silahsızdı.