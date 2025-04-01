Eski Bloomberg yöneticisi, eşi ve kızı evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:47

Güncelleme: 01.04.2025 - 16:47

Spartanburg İlçe Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ölümlerin ardından yapılan kimlik tespitinde, 54 yaşındaki Richard Samarel, 45 yaşındaki Lina Maria Samarel ve 9 yaşındaki kızları Samantha Samarel’in cesetlerinin bulunduğu belirtildi.

Adli tabip, olayla ilgili daha fazla ayrıntı verdi ve ölümlerin nedenine dair yapılan incelemelerin devam ettiğini aktardı.

Olayın ardından yapılan açıklamada, polisler ölümlerin bir cinayet olup olmadığına dair net bir bilgi vermezken, halk için herhangi bir tehdit bulunmadığını belirtti.

Ayrıca, evde "olay sırasında okulda olan" diğer sakinlerin bulunduğu da ifade edildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre, çiftin başka bir kızı ve küçük bir oğlu da evde bulunuyor olabilir.

AİLENİN GEÇMİŞİ VE YAŞADIĞI LÜKS HAYAT

Aile üyelerinin sosyal medya profillerinden elde edilen bilgilere göre, Richard ve Lina Maria Samarel, 2009 yılında evlenmişti.

Richard Samarel, 2007 yılına kadar Bloomberg LP’de hisse senedi yöneticisi olarak çalışıyordu.

Eşi Lina Maria ise ABD Gazi İşleri Bakanlığı'nda çalışıyordu ve Kolombiya kökenli bir göçmendi.

Aile, yaklaşık 800 bin dolar değerinde, altı yatak odalı bir evde yaşamaktaydı.

Polis, cinayet mi yoksa bir kaza sonucu mu öldüklerine dair soruşturmayı sürdürürken, ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılacağı ifade edildi.

Adli tıp kurumunun yapacağı açıklamalardan sonra, ölümlerin ardındaki gizem netleşebilir.