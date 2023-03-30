Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ülkesine dönüyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:09

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:09

Brezilya'nın aşırı sağcı politikacısı ve geçen yılki seçim yenilgisini asla kabullenmeyen eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, solcu devlet başkanı Luiz Inacio'nun karşısında muhalefete liderlik yapmak için seçim sonrası Brezilya'dan gittiği Florida'dan geri dönüyor.

Binlerce Bolsonaro yanlısının Brezilya havaalanında karşılama yapması beklenirken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırarak, başkentte merkez hattında şiddete dönebilecek protestoları engellemek için trafiği kapattılar.

Orlando havaalanından hareket etmeden önce Bolsonaro, geçmiş deneyimlerini kullanarak Liberal Parti'ye yerel seçim kampanyasında destek olacağını belirterek Ekim'de kaybettiği seçimin kapanmış bir sayfa olduğunu sözlerine ekledi.

CNN Brezilya'ya yaptığı açıklamada Bolsonaro "Yeni bir sayfa açtık ve gelecek seçimlere hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Bolsonaro Ocak ayında Lula'ya başkanlık kuşağını devretmesi gereken süreden iki gün önce ülkeyi terk ederek ABD'ye gitmişti.