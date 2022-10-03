Eski CIA direktöründen Putin'e uyarı: Tüm birliklerini yok ederiz!
ABD'de eski CIA direktörü David Howell Petraeus, Batı'ya nükleer uyarıda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tehdit etti.
Eski CIA direktörü ve emekli ordu generali Petraeus, Putin’in Rusya’da kısmi seferberlik ilan ederken "Blöf yapmıyorum" demesi ve Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini tekrar etmesi üzerine "Tüm birliklerini yok ederiz!" çıkışında bulundu.
ABCNews'e demeç veren Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağı konusunda uyardı.
Petraeus, radyasyonun 5. Madde şemsiyesi altındaki NATO ülkelerine yayılma olasılığının NATO üyesine saldırı olarak yorumlanabileceğini belirtti.
Emekli general, Rusya lideri Putin'in “umutsuz” olduğunu ve "Karşılaştığı savaş alanı gerçeğinin geri döndürülemez" olduğunu söyledi." dedi.
Petraeus ayrıca varsayımsal olarak konuştuğunu ve Başkan Biden yönetiminin kesin planlarından haberdar olmadığını belirtti. Washington'un "nükleere-nükleer bir restleşmeden kaçınması, ancak bunun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini göstermesi gerektiğini söyledi.
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