Rus televizyonundan 'nükleer kıyamet' uyarısı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 08:11

Rus enerji devi Gazprom'un medya ağı NTV, akşam kuşağında, “Kitle imha silahları, nükleer çatışma beklentisiyle nasıl jeopolitik oyunun bir parçası haline geldi” başlıklı bir programa yer verdi.

Rus televizyonundan gelen görüntüler, nükleer savaşın neye benzeyeceği konusunda uyarılarda bulunuyor (Resim: NTV)

Programda Batı dünyasının Rusya'yı, "nükleer seçeneği kullanmaya zorladığı" belirtildi ve Ukrayna'ya yönelik taleplerin kabul edilmesi halinde nükleer savaş tehdidinin azalacağı ifade edildi. Bu sözler Batı basını tarafından "tehdit" olarak nitelendirildi.

Nükleer savaş çıkması durumunda Rusların ihtiyaç duyacağı teçhizatlar konusunda da uyarılar yapıldı (Resim: NTV)

SİLAH SEVKIYATI GÖRÜNTÜLENDİ

Programda sözlerine yer verilen, Moskova'daki Yüksek Ekonomi Okulu'ndan askeri ve siyasi analist Vasily Kashin, "Kaynaklarda ve konvansiyonel silahlarda üstünlüğün Batı'dan yana olduğu bir durumdayız. Rusya'nın gücü nükleer cephaneliğine dayanıyor" dedi.

Görüntüler, Rus ordusunun binlerce mil ötedeki Sibirya'dan merkezi bölgelere yeni savaş ekipmanları sevk ettiği bir süreçte geldi.

Çeçen lider Ramzan Kadirov'un, Ukrayna'da "düşük verimli nükleer silahlar" kullanılması çağrısında bulunmasından sadece birkaç saat sonra, savaş bölgesinden yaklaşık 3 bin mil uzaklıktaki Krasnoyarsk'tan Batı'ya doğru ilerleyen bir silah konvoyunun görüntüleri basında yer almıştı.