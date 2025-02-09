Eski Disney yıldızı Romano, ava giderken av oldu

Yayınlanma: 09.02.2025 - 12:52

Güncelleme: 09.02.2025 - 12:52

Eski Disney yıldızı Christy Carlson Romano, “başka bir taraf” tarafından “beş yerinden vurulduktan” sonra sol gözünün altında büyük bir yara da dahil olmak üzere yüzündeki yaraları gösteren bir Instagram videosu paylaştı.

Romano paylaşımında, güvercin avının eşi Rooney'nin doğum günü için bir “hediye” olması amaçlandığını açıkladı.

Gözünün altında, göz küresinin içinde kanla şişmiş bir saçma deliğine işaret eden Romano, “Yani, gözümden vuruldum. Hiç eğlenceli değildi” dedi.

Romano, alnındaki başka bir yarayı göstermek için saçını kaldırarak, “Bunu temizledik. İlk müdahale ekiplerine bir bütün olarak çok minnettarım. Onlar en çaresiz anlarımızda bizimle ilgilenen en muhteşem süper kahramanlar” diye konuştu.

“HEDİYE OLARAK GÜVERCİN AVINA GÖTÜRDÜM”

Romano, şöyle devam etti:

“Bu gece gerçekten çok kötüydü. Her şey temizleniyor gibi. Ama söylemeliyim ki, yüzümden vuruldum. Ve hikayeyi anlatmak için yaşıyorum. Dün kocamın doğum günüydü ve onu hediye olarak güvercin avına götürdüm. Yanımızda başka bir grup daha vardı ve yanlış yöne ateş ederek beni yüzümden vurdular.”

Eşi Rooney'nin “hemen harekete geçtiğini ve hastaneye yetiştirdiğini” belirten Romano, “5 yerimden vuruldum, bir tanesi doğrudan sağ gözüme isabet etmekten bir inçten daha az bir mesafedeydi. Ne yazık ki bir parça gözümün arkasına saplandı ve şu anda ameliyatla çıkarılması çok riskli. Doktorlar beni izlemeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

“Şu anda normal bir şekilde görebildiğini” kaydeden Romano, “Tüm bu olanlardan sonra düşünebildiğim tek şey hayatta olduğum için ne kadar minnettar olduğum. Kızlarımı, kocamı, ailemi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Hayatım gözlerimin önünden geçti ve size söylüyorum, her fırsatta etrafınızdaki insanlara sarılın. Hayat bir anda değişebilir” dedi.