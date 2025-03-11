Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte tutuklandı

Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 11.03.2025 - 10:49

Filipin hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Duterte, Hong Kong gezisinden döndüğü sırada Manila’daki havaalanında güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Başkanlık İletişim Ofisi (PCO), Duterte'nin ve beraberindeki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve resmi sağlık kontrollerinden geçirildiğini duyurdu.

Duterte, tutuklanma ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu daha önce açıklamıştı. Hong Kong'da Filipinli işçilerle yaptığı bir konuşmada, "Eğer bu benim kaderimse, kabul ediyorum. Beni tutuklayabilir, hapsedebilirler" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Duterte hakkında 2016-2022 yılları arasında yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonları sırasında insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yakalama kararı çıkarmıştı.

Duterte, görevde olduğu dönemde UCM'nin yargı yetkisini tanımadığını defalarca dile getirmiş ve mahkemeyle iş birliği yapmayı reddetmişti.

Filipinler, 2019 yılında UCM'den ayrılmasına rağmen mahkeme, ülke hâlâ üye olduğu dönemde işlenen suçlarla ilgili yetkisini koruyor.

"UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ" OPERASYONLARI

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ila 2022 yıllarında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

UCM, 18 Temmuz 2023'te, soruşturmanın devamına karar vermişti.