Eski Fransa Cumhurbaşkanı'na 'dolandırıcılık' suçlaması

Yayınlanma: 06.10.2023 - 19:55

Güncelleme: 06.10.2023 - 19:56

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, 2007 seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili olarak yürütülen operasyon kapsamında, 'tanığı yalancı şahitliğe zorlama' ve 'dolandırıcılık' iddialarıyla ilgili resmen soruşturma başlatıldı.

Lübnanlı iş insanı Ziad Takieddine, 2006 ve 2007 yıllarında üç bavul içinde Sarkozy'ye toplam 5 milyon Euro teslim ettiğini iddia etmiş, ardından nedensiz bir şekilde aniden iddialarını geri çekmişti.