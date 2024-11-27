Eski futbolcu ve milletvekili, cumhurbaşkanı adayı oldu

Yayınlanma: 27.11.2024 - 13:15

Güncelleme: 27.11.2024 - 13:15

Gürcü Hayali Partisinin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde siyasi konsey toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan iş insanı ve Gürcü Hayali Partisi Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Parlamentonun dün açıkladığı karara göre seçimin 14 Aralık'ta yapılacağını hatırlatan İvanişvili, cumhurbaşkanın ülke tarihinde ilk kez 300 kişiden oluşan seçim kurulunca belirleneceğini ifade etti.

Seçim kurulunda parlamentodan 150 milletvekilin de yer alacağını kaydeden İvanişvili, parlamentoda çoğunluğa sahip oldukları için seçimde iktidar partisinin desteklediği adayın kazanacağını savundu.

Partinin siyasi konseyinin, cumhurbaşkanı adayı olarak eski futbolcu ve milletvekilli Kaveleşavili'nin gösterilmesine karar verdiğini aktaran İvanişvili, bu kişinin başarılı bir sporcu ve siyasetçi olduğunu vurguladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi "ülkesine ihanet etmek ve anayasayı ihlal etmekle" suçlayan İvanişvili, "Mikheil Kavelaşvili'nin yabancı bir gücün değil, Gürcü devletinin ve Gürcü halkının hizmetinde olacağına ve ülkemizin ilerlemesine ve başarısına katkıda bulunacağına şüphe yoktur" dedi.

Kavelaşvili ise konuşmasında Gürcistan toplumunda kutuplaşmanın arttığını işaret ederek toplumu birleştirmek ve ülke çıkarlarını korumak için çaba sarf edeceğini kaydetti.

SPOR VE SİYASET TECRÜBESİ

Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde 22 Temmuz 1971'da doğan Kavelaşvili, 1989'da Tiflis Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitime başladı.

1990'da futbolcu olarak spor kariyerine başlayan Kavelaşvili, 2006'ya kadar Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya'daki futbol kulüplerinde oynadı.

Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giyen Kavelaşvili, 2016'da Gürcü Hayali Partisinden milletvekilli olarak parlamentoya girdi.

2020'de de aynı partiden milletvekilli seçilen Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisinden ayrılarak diğer milletvekillileriyle birlikte Halkın İktidarı Partisini kurmuştu.

CUMHURBAŞKANINI İLK KEZ 300 KİŞİLİK SEÇİM KURULU SEÇECEK

Gürcistan Parlamentosu, cumhurbaşkanı seçiminin tarihine dün karar vermişti. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, yeni cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceğini söylemişti.

Papuaşvili, ülke tarihinde ilk kez cumhurbaşkanının 300 kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçileceğini belirterek kurulun 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ile Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerden temsilcilerden oluşacağını ifade etmişti.

Anayasaya göre, bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların üçte ikisini alması gerektiğini belirten Papuaşvili, adayın yeterli oy alamadığı durumda aynı gün seçimin ikinci turunun yapılacağını bildirmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 28 Kasım 2018'de Gürcistan'ın 5'inci ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gürcistan Anayasasında 2017'de yapılan değişikliklere göre, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek.