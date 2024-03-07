Eski Google mühendisi, ticari sırları çalmakla suçlandı: Çinli şirketlerle 'gizlice' çalışıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Google'da çalışan eski bir yazılım mühendisinin Çin merkezli iki şirketle gizlice çalıştığı iddia edilirken, Google'dan yapay zeka ticari sırlarını çalmakla suçlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:42
Eski Google mühendisi, ticari sırları çalmakla suçlandı: Çinli şirketlerle 'gizlice' çalışıyor
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Çin vatandaşı Linwei Ding, her biri 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen dört ticari sır hırsızlığı suçundan Kaliforniya'da tutuklandı.

San Francisco'daki Amerikan Barolar Birliği konferansında 38 yaşındaki Ding'e karşı açılan dava, diğer kolluk kuvvetleri liderleriyle birlikte Çin'in ekonomik casusluk tehdidi ve yapay zeka ve diğer gelişen teknolojilerdeki ilerlemelerin yarattığı ulusal güvenlik endişeleri konusunda defalarca uyarıda bulunan Başsavcı Merrick Garland tarafından duyuruldu.

FBI Direktörü Christopher Wray, "Bugünkü suçlamalar, Çin Halk Cumhuriyeti merkezli şirketlere bağlı kuruluşların Amerikan inovasyonunu çalmak için ne kadar ileri gidebileceklerinin en son örneğidir. Amerikan şirketlerinden yenilikçi teknolojilerin ve ticari sırların çalınması istihdam kaybına yol açabilir ve yıkıcı ekonomik ve ulusal güvenlik sonuçları doğurabilir" dedi.

Google, çalışanın "çok sayıda belge" çaldığını tespit ettiğini ve konuyu kolluk kuvvetlerine havale ettiğini söyledi.

Google sözcüsü Jose Castaneda, "Gizli ticari bilgilerimizin ve ticari sırlarımızın çalınmasını önlemek için sıkı tedbirler alıyoruz. Yürüttüğümüz soruşturma sonucunda bu çalışanın çok sayıda belge çaldığını tespit ettik ve konuyu hızla emniyet güçlerine ilettik. Bilgilerimizin korunmasına yardımcı oldukları için FBI'a minnettarız ve onlarla yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yapay zeka, yüksek teknoloji alanındaki rakipler için ana savaş alanıdır ve kimin hakim olduğu sorusunun büyük ticari ve güvenlik etkileri olabilir. Adalet Bakanlığı liderleri son haftalarda yabancı düşmanların ABD'yi olumsuz etkilemek için yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda alarm veriyor.

DİNG HAKKINDA İDDİANAME

İddianamede, 2019 yılında Google tarafından işe alınan ve şirketin süper bilgisayar veri merkezleri hakkında gizli bilgilere erişimi olan Ding'in iki yıl önce kişisel bir Google Cloud hesabına yüzlerce dosya yüklemeye başladığı iddia ediliyor.

Savcılar, "hırsızlığın" başlamasından birkaç hafta sonra Ding'e Çin'de yapay zeka teknolojisini kullandığını öne süren ve kendisine aylık yaklaşık 14 bin 800 dolar maaş, ayrıca yıllık ikramiye ve şirket hissesi teklif eden erken aşama bir teknoloji şirketinde baş teknoloji sorumlusu pozisyonu teklif edildiğini söylüyor. İddianamede ayrıca, Ding'in Çin'e seyahat ettiği ve şirketteki yatırımcı toplantılarına katıldığı ve şirket için sermaye toplamaya çalıştığı belirtiliyor.


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