Eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh yaşamını yitirdi

26 Ekim 2021 Salı, 10:29

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yer alan Seul Ulusal Üniversite Hastanesi, ülkenin demokrasiye geçişinde tartışmalı bir rol oynayan eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun yaşamını yitirdiğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir hastane yetkilisi, 88 yaşındaki Roh'un yaşamını yitirdiğini doğrularken, ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Siyaset sahnesine ilk olarak askeri darbe ile çıkan Roh, 1987 yılında düzenlenen seçimlerde ülkenin halk tarafından seçilen ilk devlet başkanı oldu. Roh, devlet başkanlığı görevini 1988 -1993 yılları arasında yürüttü. Görevdeyken 654 milyon dolarlık bir rüşvet fonu biriktirdiğinin 1995 yılında ortaya çıkmasından sonra Roh halktan özür diledi. Roh televizyondan yayınlanan özür konuşmasında, "Sınırsız utanç duyuyorum" dedi.

Öte yandan, Roh'un, prostat kanseri nedeniyle ameliyat olduğu 2002 yılından bu yana sağlığının kötü olduğu ve son yıllarda defalarca kez hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ROH TAE-WOO'NUN SİYASİ KARİYERİ

Roh, 4 Aralık 1932'de ülkenin güneydoğusundaki Taegu şehri yakınlarındaki çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Seul'deki Kore Askeri Akademisi'nde eğitim gören Roh, askeri kariyerine 1950-1953 Kore Savaşı sırasında başladı ve Vietnam Savaşı'nda bir muharebe biriminin komutanı olarak görev yaptı. 1963-79 yılları arasında görev yapan eski Devlet Başkanı Park Chung-hee'nin 1979'da suikasta uğramasının ardından Roh, askeri okuldan eski sınıf arkadaşı Chun Doo-hwan'ın liderliğindeki askeri darbeye destek verdi. Daha sonra 1987 yılındaki devlet başkanlığı seçimine aday olan Roh, göreve geldiğinde "ekselans" unvanını kullanmayarak, Mavi Saray'ı halka açtı. Güney Kore'nin yeni bir uluslararası kimlik oluşturmasına yardımcı olan Roh, 1991'de ülkenin Birleşmiş Milletler'e (BM) dahil olmasında büyük rol oynadı.

Ancak görev süresi sokak protestoları ve ekonomik istikrarsızlık yüzünden kısalan Roh, Mavi Saray'dan ayrılmadan 2 hafta önce halka açık bir ankette Güney Kore'deki en kötü politikacı seçildi. Birkaç yıl sonra ise 1979 Askeri Darbesi ve 1980'de demokrasi yanlısı göstericilere yönelik saldırıların yanı sıra büyük çaplı yolsuzluktaki rolü nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel medya, Roh'a açılan davayı "yüzyılın davası" olarak nitelendirirken, Ro ve arkadaşı Chun "iktidara gelmenin yolunu açmak için halk direnişini bastırmakla" suçlandı. Ro ve Chun, 1993 -98 döneminin Başkanı Kim Young-sam tarafından affedilerek, 1997 yılında serbest bırakıldı.