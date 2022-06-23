Eski güzellik kraliçesi bademcik ameliyatından sonra yaşamını yitirdi
Brezilyalı eski güzellik kraliçesi Gleycy Correia, bademcik ameliyatı olmasının ardından aşırı kan kaybı sebebiyle komaya girdi. İki aydır yaşam mücadelesi veren Correia, hayatını kaybetti
Brezilyalı tescilli güzel Gleycy Correia'nın bademcik ameliyatı sonu oldu. 27 yaşındaki Correia, ameliyat sonrası komaya girdi. Genç model, ameliyattan beş gün sonra ciddi kan kaybına bağlı kalp krizi geçirince yoğun bakıma alındı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Yoğun bakımdaki iki aylık yaşam mücadelesini kaybeden Gleycy Correia, iki gün önce yaşamını yitirdi.
"YANLIŞ MÜDAHALE!"
Correia'nın aile dostu Jak Abreu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailenin kesinlikle ameliyat sırasında yapılan yanlış müdahale nedeniyle kızlarının öldüğüne inandığını dile getirdi.
Abreu, ayrıca, "Tanrı, prensesimizi almak için bu günü seçti. Onu çok özleyeceğini biliyoruz ama şimdi gülümsemesiyle gökyüzünü aydınlatacak..." ifadelerini kullandı.
Aileye yakın başka bir kaynak Lidiane Alves Oliviera da, "Bademciklerini almak için ameliyat oldu ve evde beş gün kaldıktan sonra kanama geçirdi. 4 Nisan'da kalp krizi geçirdi ve o zamandan beri nörolojik aktivitesi olmadan komadaydı. Ardından vefat etti." şeklinde konuştu.
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