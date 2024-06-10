Eski İngiliz Kralı 5. George'un heykelinin başı kesildi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:59

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:59

Avustralya'nın güneydoğusunda Victoria eyaletindeki kolonyal anıtlara yönelik saldırılar devam ediyor.

Son olarak, eski İngiltere Kralı V. George'un bir anıt heykelinin başı kesildiği ve kırmızı boya fırlatıldığı belirtildi.

Melbourne'un Linlithgow Caddesi üzerindeki Kings Domain'de bulunan heykelin durumuna yönelik polis açıklamada bulundu.

Polis, “Görünüşe göre heykelin başı sökülmüş ve anıta kırmızı boya atılmış” diye konuştu.

Victoria ve Avustralya'daki diğer pek çok eyalet, Kral Charles'ın doğum gününü kutlamak üzere bugün resmi tatil yaptı.

Bu yıl protestocuların hedefi olan diğer heykeller arasında, 27 Şubat'ta Melbourne'un merkezindeki kaşifin adının verildiği kulübenin yakınındaki Fitzroy Gardens'ta devrilmeden önce ayak bileklerinden kesilen Kaptan James Cook heykeli de yer alıyor.

St Kilda'nın Jacka Bulvarı'ndaki bir başka Kaptan Cook heykeli de Avustralya Günü'nden bir gün önce ayak bileklerinden kesildi. Aynı gün, şehrin yakınındaki Queen Victoria Gardens'ta bulunan Kraliçe Victoria heykeli kırmızı boya ve grafitilerle kaplandı.

Fitzroy'daki Edinburgh Bahçelerinde bulunan Kaptan Cook'a ait bir başka anıt da Avustralya Günü uzun hafta sonu boyunca kırılmış ve grafiti ile kaplanmış olarak bulundu.