İsrail'den 'kara operasyonu' açıklaması: 300 bin asker hazır

Yayınlanma: 21.10.2023 - 12:44

Güncelleme: 21.10.2023 - 12:57

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) Sözcü Yarbay Peter Lerner, CNN'e yaptığı açıklamada "sivil kayıplardan kaçınmaya çalıştıklarını, ancak şehir savaşlarında bunun kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Lerner, "Sivil kayıpları en aza indirmeye devam edeceğiz, ancak kentsel alanlarda savaşın doğası gereği sivil kayıplar olacaktır" dedi.

Lerner, "kara operasyonu ihtimali" ile birlikte "300 bin İsrail askerinin Hamas'ı yenmeye odaklandığını" kaydetti.

Lerner, "Alınan her can bir trajedi, gerçek bir trajedi olsa da bizim görevimiz Hamas'ın bir daha asla terörizm gerçekleştirme gücüne sahip olamamasını sağlamaktır" diye konuştu.

"TESADÜFİ ENKAZLAR"

Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne IDF tarafından yapıldığını doğruladığı tahliye uyarılarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Lerner, sivillerden güneye gitmelerini istemelerinin nedenlerinden birinin "tesadüfi enkazlar" olduğunu söyledi.

Lerner, "Saldırıdan değil ama saldırıdan sonraki etkilerden kaynaklanan ikincil zararlar olabilir ve işte tam da bu nedenle insanlara güneye gitmelerini söylüyoruz" dedi.

"Güney daha güvenli" diyen Lerner, Hamas'ın halen elinde tuttuğu yüzlerce rehineyle "psikolojik terörizm" uyguladığını ve IDF'nin "sivilleri ve sivil olmayanları zarar görmeden" ülkeye güvenli bir şekilde geri getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.