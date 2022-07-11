Eski Japonya Başbakanı Abe'nin ölümü sonrası yas: Bayraklar yarıya indirildi...

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:31

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin 8 Temmuz’da Japonya’nın Nara kentinde seçim kampanyası için konuşma yaparken öldürülmesinin ardından Tayvan’daki başkanlık sarayında bulunan bayraklar Abe’yi onurlandırmak için yarıya indirildi.

TAIPEI 101 BİNASI IŞIKLANDIRILDI

Kaohsiung kentindeki bir müzik merkezi ile dünyanın en yüksek binalarından biri olan Taipei 101 binası da hafta sonu Abe’yi anmak için özel olarak ışıklandırıldı ve camlarına hem Japonca hem de Çince baş sağlığı mesajı yazıldı.

Başkanlık Sarayı Sözcüsü Xavier Chang tarafından yapılan açıklamada, Abe’nin Tayvan’ın zor zamanlarında kendilerine her zaman destek verdiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Japonya, ülkenin batısındaki Nara kentinde seçim kampanyası için kısa bir konuşma yaptığı sırada arkadan gelen bir saldırganın 67 yaşındaki Abe'ye iki el ateş etmesiyle sarsılmıştı.

Saldırgan Abe'yi boynundan yaralarken, hem olay yerinde hem de hastanede müdahale edilen deneyimli siyasetçi yaşamını yitirmişti.