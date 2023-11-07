90 yaşındaki yaşlı adama silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!
Midyat'ta silahlı saldırıya uğrayan 90 yaşındaki Gevriye Akgüç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan adam yaşlı adam hayatını kaybederken, şüpheli veya şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşayan Gevriye Akgüç (90), gece saatlerinde evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Akgüç, saldırıda ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR!
Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgüç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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