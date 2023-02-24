Eski KGB ajanı ve petrol patronu Viatcheslav Rovneiko, evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:18

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:59

Eski KGB ajanı ve petrol patronu 59 yaşındaki Viatcheslav Rovneiko'nun, oturduğu evinde "bilinci kapalı bir şekilde" bulundu. Öldüğü belirlenen Rovneiko'nun "vücudunda herhangi bir ölüm izine rastlanmadığı" kaydedildi.

Moskovsky Komsomolets gazetesine göre Viatcheslav Rovneiko'nun ölümünün ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Rovneiko'nun, Rusya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile Belçika'da çalışan bir Soğuk Savaş dönemi KGB casusu olduğuna inanılıyor. Aynı zamanda Rovneiko'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "en sadık" oligarklarından biri olarak görülen milyarder Gennady Timchenko'ya da yakın olduğu belirtiliyor.

Rovneiko'nun eski iş ortağı Leonid Dyachenko'nun o dönemdeki eşi Tatiana, Rusya'nın ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in kızıydı. İkili, Rovneiko'nun dahil olduğu birkaç büyük petrol şirketinden biri olan Urals Energy'yi kurdu.

Rovneiko'nun, Moskova'nın casus ve diplomat yetiştiren prestijli Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden [MGIMO] mezun olduğu ve son derece "ketum" biri olduğu ifade ediliyor.