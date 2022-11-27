Eski mühendisi uzaydan yumurta düşürdü, yumurta çatlamadı
ABD'li YouTuber, kanalında ilginç bir deney videosu paylaştı. Deneyde, uzaydan dünyaya düşürülen yumurta çatlamadı.
Eski NASA ve Apple mühendisi olan YouTuber Mark Rober, serbest düşüş deneyini ileri bir seviyeye taşıdı. Mark Rober, serbest düşüş deneyinde uzaya yumurta fırlattı ve yumurtanın yere geri indiğinde hasar almadığını gördü.
Unilad'ın haberine göre, YouTuber'ın gerçekleştirdiği deneyin amacı, bir yumurtayı barındırabilecek ve en yüksekten düşürüldükten sonra çatlamasını önleyecek bir düzenek inşa etmekti.
Deney için ilk olarak Dubai bulunan 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa binasını seçen Mark, daha yüksek bir binanın inşa edilmesi ihtimalini göz önüne alarak uzayı tercih etti.
Eski NASA mühendisi, yumurtayı hazırladığı bir kapsüle yerleştirdi ve kapsülü de uzaya fırlattı.
Yerden uzaya doğru iki saat yükselen balon, iplere dolandı ve az daha deney başlamadan bitiyordu. Ancak korkulan olmadı ve yumurta yaklaşık 240 km hızla yere düşmeye başladı.
Mark, yere inan kapsülü açarak yumurtayı çıkardı ve serbest düşüş deneyini başarıyla gerçekleştirdi.
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