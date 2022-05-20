Eski NATO Genel Sekreteri: 'Türkiye'nin bedel ödeteceği kesin'

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:31

ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Politico, Erdoğan'ın sert konuşmasına rağmen Türkiye'nin nihayetinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakacağını ancak askeri ittifakın önce bir bedel ödemesi gerekeceğini söyledi. Türkiye'nin ABD yapımı patriot füze sistemi yerine Rus yapımı S-400 füze sistemini satın almasıyla birlikte ABD ile olan silah ticareti ilişkilerinin koptuğunu, bu sebeple ödenecek bedelin F-35 programından atılan Türkiye'ye F-16 satılması olabileceğini aktardı.

Politico'ya konuşan Jaap de Hoop Scheffer, "Türkiye'nin itiraz etmesinin sebebi, F-16 filosunu yenilemek istemesine rağmen aylardır ABD kongresi ve Biden yönetimi tarafından bekletilmesinin karşılığında bedel ödetmek olabilir" dedi. Eski NATO Genel Sekreteri Scheffer sözlerine, "Bu bedel, Amerikalıların F-16 üzerindeki engelleri kaldırması olabilir" diyerek devam etti.

DİĞER SEBEP İÇ SİYASET

Türkiye'nin itirazının arkasında Finlandiya ve İsveç dışında nedenler olduğunu söyleyen De Hoop Scheffer, bunlardan ilkinin Türkiye'nin iç siyaseti olduğunu belirtti. Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i PKK'ye destek vermekle suçlamasına da değinen Scheffer, “[Türk] nüfusun büyük bölümünü [bir olayı] terör ve PKK ile ilişkilendirerek harekete geçirebilirsiniz” dedi.

Eski NATO Genel Sekreteri, Türkiye'nin itirazının ikinci nedeninin de güçlü ordulara sahip Finlandiya ve İsveç'in katılımının NATO içindeki siyasi dengeleri değiştirecek olması olduğunu ifade etti.

RASMUSSEN'İ SUÇLAMIŞTI

Türkiye'nin 2009'da da kendisinden önceki sekreter olan Anders Fogh Rasmussen'in atanmasına itiraz ettiğini hatırlattı. Erdoğan taviz elde etme konusunda deneyimli olduğunu, O dönem Başbakan olan Erdoğan, Rasmussen'i 2006'daki Hz. Muhammed karikatürü krizini iyi yönetememekle suçladığını ve ödül olarak NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevinin bir Türk yetkiliye verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı. Eski NATO Genel sekreteri, Türkiye'nin itirazıyla ilgili, “Bedeli şu anda bilinmiyor ama bir bedeli olacağı kesin” dedi.