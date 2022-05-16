Erdoğan'dan 'Finlandiya-İsveç' açıklaması

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:20

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya başvurma kararı almıştı. Türkiye’nin NATO’daki diğer 30 ülke gibi konuyla ilgili veto hakkı bulunuyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” derken, iki ülkenin üyeliğine olumlu bakmadıklarını söylemişti.

Ancak Erdoğan, mart başında “Biz NATO’da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’sa Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine kapıyı kapatmadığını aktarmıştı.

ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: YORULMASINLAR

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" dedi.

Erdoğan "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar" diye ekledi.

"BİR DELİKTEN İKİ KEZ MÜSLÜMAN SOKULMAZ"

Erdoğan şöyle konuştu:

Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.

"HER ŞEYDEN ÖNCE TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYANLARIN, BU SÜREÇ İÇERİSİNDE NATO'YA GİRMELERİNE BİZ EVET DEMEYİZ"