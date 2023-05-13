Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo: Suçsuz yere cezaevindeyim

Yayınlanma: 13.05.2023 - 07:52

Güncelleme: 13.05.2023 - 07:52

Çeşitli suçlamalardan toplamda 54 ay önleyici hapis cezasına çarptırılan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, çevrim içi olarak katıldığı duruşmada, "Bugün siyasi bir tutukluyum, 7 Aralık'ta bu yana alıkonuldum ve iletişim hakkım bile yok. Sayın Yargıç, ben silaha sarılmadım" ifadesini kullandı.

Suçsuz yere cezaevinde olduğunu dile getiren Castillo, "Ne komplo ne de bir isyan eyleminde bulundum, isyan eylemi planlanır, organize edilir ve fiiliyata dökülür. Söyleyin bana, (mahkemeye hitaben) Kongre feshedildi mi, kurumlara müdahale edildi mi? Olan şu ki, rastgele bir uygulama yapıldı ve anayasaya aykırı şekilde gözaltına alındım" ifadesini kullandı.

Peru'da savcılığın, eski Cumhurbaşkanı Castillo'ya yönelik, bir suç örgütüne liderlik ettiği ve kamusal suçlar işlediği iddiasıyla talep ettiği 36 ay önleyici hapis isteği 8 Mart'ta Yüksek Mahkemece kabul edilmişti.

Peru Yüksek Mahkemesi ayrıca, 14 Aralık 2022'de "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı vermişti.

Castillo, herhangi bir suç işlemediğini savunmuş, "Peru biliyor, halk biliyor ki bugün anayasal ithamda bulunanlar da her halükarda bu sözde suç örgütünün bir parçası olacaklar" şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Castillo hakkında, cumhurbaşkanlığı görevi yaptığı dönemle ilgili ikisi bir "suç örgütünün" parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.

Eski Cumhurbaşkanı, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 7 Aralık 2022'de "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.