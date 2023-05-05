Peru'da bir garip hırsızlık: 10 bin sterlin değerinde ayakkabı çaldılar ama...
Bir grup hırsız, ayakkabı mağazasını soydu. 10 bin sterlin (yaklaşık 250 bin TL) değerindeki soygunda, çalınan ayakkabıların tek taraflı olduğu ortaya çıktı.
Peru'nun Huancayo kentinde, gece yarısı bir ayakkabı mağazasına soyan 3 hırsız, piyasa değeri 10 bin sterlin (yaklaşık 250 bin TL) olan 220 adet ayakkabı çaldı.
Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülere göre, gece yarısı mağaza önüne gelen hırsızlar önce kapı üstündeki asma kilidi kırdı. Daha sonra üç tekerlekli bisiklete farklı markaların ayakkabı kutularını koyduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Polis memur Eduan Diaz tarafından yapılan açıklamada, "Görüntüler ve parmak izleri sayesinde bu kişilerin yerini tespit edebileceğiz. Olay yerinde kanıt topladık. Bu soygunda alışılmadık olan şey, sadece sağ ayağa ait ayakkabıların çalınmış olması" dedi.
Mağazanın sahibi çalınan ayakkabıların hepsinin orijinal markalı ürünler olduğunu açıkladı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Avantaj Gaziantep'in!
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler