Eski RAF üyesi tutuklanmıştı: 2 gözaltı daha yapıldı

Almanya'da Kızıl Ordu Fraksiyonu'na (RAF) yönelik baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı. Geçen hafta RAF üyesi Klette, Berlin'de yakalanmıştı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 16:08
Eski RAF üyesi tutuklanmıştı: 2 gözaltı daha yapıldı
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Almanya'da 1970'te kurulan ve 1998'e kadar faaliyet gösteren radikal sol Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) örgütüne yönelik operasyonlarla bağlantılı olarak iki kişi gözaltına alındı. 

Pazar günü sabah 7.30'da polis, Berlin'in Markgrafendamm bölgesinde tekrar aranmaya başlayan 69 yaşındaki Ernst-Volker Staub ve 55 yaşındaki Burkhard Garweg'i bulmak için baskınlar düzenledi. 

Polis sözcüsü, iki erkeğin operasyonlarla bağlantılı olarak "kimlikleri kontrol edilirken geçici olarak gözaltına alındığını" belirtti. 

Alman kamu yayıncısı WDR, polisin gözaltına aldıkları kişilerin Garweg ve Staub olmadığını söylediğini aktardı.

Alman Haber Ajansı (dpa), baskınlarda dört erkek ve bir kadının gözaltına alındığını belirtti. 

Soruşturmayı yürüten Aşağı Saksonya eyaleti polis müdürlüğü, bir kapının açılması için ateş edildiğini ancak yaralı olmadığını ifade etti. 

Geçen hafta 30 yıldan uzun süredir aranan eski üyesi Daniela Klette, Berlin'de yakalanmıştı. 

Polis; Klette, Garweg ve Staub'un yakalanmasını sağlayacak bilgi sağlayanlara 150 bin Euro ödül teklif etmişti. 

RAF'ın 1998'de dağıldığı ve üç kanun kaçağının yaptıkları soygunlarla hayatlarını idame ettirdiğine inanılıyor.

Klette'in yakalanmasının ardından Garweg ve Staub'un da Berlin'de saklandığına inanmaya başlayan polis, operasyonlarını yoğunlaştırdı. 


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