Eski RAF üyesi yakalanmıştı: Polis apartmanı boşalttı

Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 29.02.2024 - 12:35

Berlin polisi, 30 yılı aşkın süre sonra yakalanan eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) üyesi Daniela Klette'nin tutuklandığı apartman bloğunun boşaltılmasını emretti ve bina sakinlerine binada şüpheli patlayıcılar bulduklarını söyledi.

RAF'ın hayattaki son kadın üyesi Daniela Klette'nin tutuklandığı binanın sakinlerine Berlin polisi evlerini terk etmelerini söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri de yakındaki binaların incelenmesine yardımcı olmak üzere bölgeye sevk edildi.

Klette'nin üst katında yaşayan 67 yaşındaki Lutz Nietet, "Şok halindeyiz. Patlayıcı bulduklarını söylüyorlar. Oldukça hızlı bir şekilde dışarı çıkmak zorunda kaldık" dedi.

Patlayıcı madde imha memurları yaklaşık 30 cm uzunluğunda tanımlanamayan bir mühimmat taşırken görüldü. Bu mühimmatın, Klette ve beraberindeki iki kişinin 2019 yılında Aşağı Saksonya'nın Cremlingen kentinde bir nakil aracının soyulması sırasında taşıdıkları bazukaya ait bir mermi olduğu tahmin ediliyor.

POLİS, DAİREDEN EL BOMBASI ÇIKARILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Çarşamba günü geç saatlerde polis tarafından yapılan açıklamada, "Uzmanlarımız Kreuzberg Sebastianstrasse'deki daireden şu ana kadar bir el bombası çıkardı ve güvenli bir yerde etkisiz hale getirdi. Diğer nesneler halen incelenmektedir" denilmişti.

RAF, 1970'li ve 1980'li yıllarda gerçekleştirdiği bombalama, adam kaçırma, cinayet ve silahlı soygun eylemleriyle Almanya'yı kasıp kavurmuştu. Grup 1998 yılında resmen dağıldı ve Klette, RAF'ın üçüncü kuşağına mensup olan Ernst-Volker Staub ve Burkhard Garweg ile birlikte tespit edilmeden yıllarca yaşadı.

BİLGİLERİ POLİSLE PAYLAŞANLARA 150 BİN EURO ÖDÜL TEKLİFİ

Klette'nin tutuklanmasının, Alman televizyonunda yakın zamanda yayımlanan ve üçlüye odaklanan bir suç araştırma programının ardından gelen ihbar üzerine gerçekleştiği düşünülüyor. Polis, halkı kendileriyle temasa geçmeye devam etmeye çağırdı ve eski RAF üyelerinin tutuklanmalarını sağlayacak bilgi için 150 bin euro ödül teklif edildi.

Polis Klette'nin kimliğini, daha önce Staub ve Garweg ile birlikte karıştığı iddia edilen 2016 yılındaki bir silahlı soygunun gerçekleştiği yerden aldığı parmak izlerinden ve DNA'sından tespit etti. Der Spiegel'in haberine göre kadın, İtalyan Claudia Ivone kimliği altında yaşıyordu ve İtalyan pasaportuna sahipti.