Eski Rus bakana 'casusluk' suçlaması: 'Arananlar Listesi'ne alındı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 15:59

Güncelleme: 18.11.2023 - 16:02

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın cezai soruşturma merkezine göre, Rusya'nın eski Maliye Bakanı ve Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Aleksashenko, hakkındaki suçlamalar nedeniyle yakalama kararı çıkartılarak Arananlar Listesi'ne alındı.

Açıklamada, "Sergey V. Aleksashenko Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca arananlar listesinde yer almaktadır" denildi.

Rus Devlet Duması Rusya'nın içişlerine yabancı müdahaleleri araştırma komisyonu başkanı Vasily Piskaryov, ülkede "yabancı ajan" olarak tanınan ekonomistler Sergey Guriyev ve Sergey Aleksashenko'nun Rusya karşıtı faaliyetleri nedeniyle 16 Kasım'da Rusya Federasyonu Başsavcılığına bir talepte bulunmuştu.

Piskaryov, bu kişilerin eylemlerinde "vatana ihanet" de dahil olmak üzere suç unsurlarının tespit edilebileceğini söyledi.

Şu anda Rusya dışında yaşayan Aleksashenko, 1993-1995 yılları arasında Rusya Maliye Bakan Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında ise Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.