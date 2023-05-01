Eski Şansölye Merkel'den itiraf: İklim değişikliği konusunda yetersiz kaldık

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:34

Güncelleme: 01.05.2023 - 12:39

Almanya'nın eski şansölyesi Angela Merkel, Leipzig Kitap Fuarı'nda konuştu.

Angela Merkel, iklimin korunması konusunda harekete geçmekte "başarısız" olduğunu itiraf etti.

Merkel, "Demokraside yaptığım her şey için çoğunluğa ihtiyacım var. Ve ben bunun arkasındayım. Özellikle önemli bir şey yaptığım için bu çoğunluğu istemediğimi söyleyemem. Bunu aklımda tutmak zorundayım" diye konuştu.

İKİ YIL ÖNCEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Merkel iki yıl önceki son yaz basın toplantısında iklimin korunması için "yeterince şey yapılmadığını" söylemişti.

Bu sözlerini hatırlatan Merkel, "Yine de, evet, nesnel koşulların bu hızla devam edemeyeceğimizi, aksine hızlanmamız gerektiğini görecek kadar bilimsel bir zihne sahibim. Düşünmediğim bir şeyi şimdi söylememin, sırf şimdi bir hatayı kabul etmiş olmak için, yatıştırıcı bir işlevi olup olmadığını gerçekten bilmiyorum" dedi.

RUSYA POLİTİKASINI SAVUNDU

Merkel, dönemindeki Rusya politikasını ve Almanya'yı Rus gazına büyük ölçüde bağımlı hale getiren enerji politikası kararlarını savunarak, "Eskiden yaptığımız gibi İngiltere ve Norveç'ten ve Hollanda'dan gaz ithal etmeyi tercih ederdim. Ancak bunlar artık mevcut değildi. Bizim için soru şuydu: daha pahalı olan LNG, ya da daha ucuz Rus gazı" diye konuştu.

Merkel, Almanya'nın savunma harcamalarında yüzde iki hedefini gerçekleştirmek için daha fazlasını yapmamış olmasını bir "hata" olarak nitelendirerek, "2005'te, en geç 2006'da şunu söylemeliydik: Soğuk Savaş bitmedi, yeniden bir Soğuk Savaş politikası uyguluyoruz" dedi.

Konuyla alakalı o dönemdeki koalisyon ortaklarını eleştiren Merkel, "Olaf Scholz bugün işleri öyle bir şekilde yürütüyor ki bir vatandaş olarak bundan son derece memnunum. Fakat, o zamanlar durum farklıydı" ifadelerini kullandı.