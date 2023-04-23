Almanya Cumhurbaşkanı Varşova Gettosu Ayaklanmasının yıldönümünde af diledi

Almanya Cumhurbaşkanı, Varşova Gettosu Ayaklanmasının yıldönümünde ülkesinin İkinci Dünya Savaşında işlediği suçlar için af diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:40
Almanya Cumhurbaşkanı Varşova Gettosu Ayaklanmasının yıldönümünde af diledi
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Polonya'nın başkenti Varşova'da, anma törenlerinde konuşan ilk Alman Cumhurbaşkanı olan Frank-Walter Steinmeier, Yahudilerin Nazilere karşı başlattıkları ayaklanmanın 80. yılını anmak için Polonyalı ve İsrailli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

AFP'de yer alan habere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, anma konuşmasında Varşova Gettosu Ayaklanması için af diledi. 

Steinmer, "Bugün karşınızda duruyor ve Almanlar tarafından burada işlenen suçlar için sizden af diliyorum" dedi.

Törene katılan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise, "Unutmamalıyız. Mutlak kötülük, Naziler ve onların suç ortaklarıyla var oldu. Mutlak iyilik ise, her ulustan kurbanların ve isyancıların sayesinde var oldu" ifadesinde bulundu. 

Varşova Yahudileri 19 Nisan 1943'te Nazilere karşı silahlı isyan başlat ve ölüm kampına gönderilmek istemeyen Yahudiler, savaşarak ölmeyi tercih etmişlerdi. Ancak Naziler isyanı bastırdı ve tüm bölgeyi ateşe verdi.


Almanya Cumhurbaşkanı steinmer

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