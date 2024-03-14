Eski Stasi mensubu 50 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 17:40

Güncelleme: 14.03.2024 - 17:40

Doğu Almanya'nın (Alman Demokratik Cumhuriyeti) güvenlik ve istihbarat kurumu olan Stasi'nin eski mensuplarından Martin Naumann, 1974 yılında işlenen bir cinayetle ilgili olarak hakim karşısına çıktı.

80 yaşındaki eski Stasi memuru, 50 yıl önce Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçmaya çalışan Polonyalı bir kadını öldürdüğü iddialarını reddetti. Naumann, Berlin'deki ilk duruşmada sadece kimliğini doğrulamak için konuştu.

Naumann, 1974'de Doğu ve Batı Berlin'i birbirinden ayıran sınırda Czeslaw Kukuczka'yı öldürmekle suçlanıyor.

Yasal süreçte yaşanan gecikmeler, Almanya'nın Doğu Alman yetkilileri komünist dönem suçları nedeniyle yargılamakta yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor. 1961 ile 1989 arasında en az 140 kişi Berlin Duvarı'nı aşmaya çalışırken öldürüldü. Şu ana kadar bu olaylarla bağlantılı olarak yargılanan tüm eski Doğu Alman yetkililer, kasıtsız öldürmeye suçlandı. Naumann ise cinayetle suçlanan ilk isim oldu.

Savcılara göre Kukuczka, öldürüldüğü 29 Mart 1974 günü erken saatlerde Polonya Büyükelçiliği'ne giderek Batı Almanya'ya geçiş izni istedi. Üzerine sahte patlayıcılar takan Kukuczka, taleplerinin karşılanmaması durumunda kendini patlatacağını söyledi.

Tarihçiler Hermann Hertle ve Filip Ganczak'ın yaptığı araştırmaya göre Polonya misyonu, Stasi'ye Kukuczka'nın tehdit oluşturduğunu söyledi. Stasi yetkilileri Kukuczka'ya kendisine geçiş izni verileceğini söyledi ve onu Friedrichstraße geçişine yönlendirdi. Belgelere göre memurlara çıkış vizesi verildikten sonra Kukuczka'yı "tehlike teşkil etmeyecek hale" getirme emri verilmişti.

Kukuczka, üç kontrol noktasını geçtikten sonra vurularak öldürüldü. Davacılar, tetiğe Naumann'ın bastığını iddia ediyor.

Kukuczka'nın avukatları, Naumann'ın cinayete giden zincirdeki son halka olduğuna inanıyor. Kukuczka'nın ailesi, ölüm emrinde rol oynayan herkesin yargılanmasını istiyor.