Eski UFC şampiyonu, tartışma sonrası uçaktan indirildi

Eski Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonu Avar asıllı Rus Habib Nurmagomedov, bir uçuş görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından ABD'ye giden bir uçaktan indirildi.

Yaşanan olayın videosu sosyal medyada yayınlandı.

Uçuş görevlisi, acil durum sırasında oturan Nurmagomedov'a acil bir durum olması halinde yolculara yardım edip edemeyeceğini sordu.

Former @ufc champ kicked off plane after refusing to leave seat — social media footage



Russia’s Khabib Nurmagomedov keeps his cool as flight attendant orders him to leave emergency exit row



Staff 'not comfortable' with Khabib operating exit door pic.twitter.com/IarzbXaEo6