Eski UFC şampiyonu, tartışma sonrası uçaktan indirildi

Eski UFC şampiyonu Habib Nurmagomedov, bir uçuş görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından ABD'ye giden bir uçaktan indirildi.

Eski UFC şampiyonu, tartışma sonrası uçaktan indirildi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:02

Eski Ultimate Fighting Championship (UFC) şampiyonu Avar asıllı Rus Habib Nurmagomedov, bir uçuş görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından ABD'ye giden bir uçaktan indirildi.

Yaşanan olayın videosu sosyal medyada yayınlandı. 

Uçuş görevlisi, acil durum sırasında oturan Nurmagomedov'a acil bir durum olması halinde yolculara yardım edip edemeyeceğini sordu.

 

Nurmagomedov ise kendisinden ne istendiğini anlamadı ve tartışmaya girdi. Başka bir koltuğa geçmesi istendiğinde ise bunu reddetti. 

Videoda bir uçuş görevlisinin, “Acil durum sırasında oturmanıza izin veremeyiz, aksi takdirde bu uçağı terk etmek zorunda kalacaksınız” dediği duyuluyor.

Uçuş görevlisi, Nurmagomedov'dan uçuşu terk etmesini isteyen bir amiri aradı. Görüntülerde, Nurmagomedov ve yoldaşlarının gözetmenin ardından uçağı terk ettikleri görülüyor.

Ekim 2020'de Nurmagomedov profesyonel kariyerine namağlup olarak son verdiğini açıklamıştı.


Etiketler: #Khabib Nurmagomedov #uçak

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