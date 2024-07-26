McGregor'dan Khabib Nurmagomedov'a flaş mesaj: 'Evini aldıktan sonra...'

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:44

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:45

Rusya'da 3.5 milyon dolar ödenmemiş vergi borcu bulunan Dağıstan asıllı Rus UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un mal varlıklarına el konuldu.

Conor McGregor, 900 bin dolar değerinde icra takibi başlatılan Khabib Nurmagomedov'a hakaret içerikli bir mesaj atarak evini satın alacağını söyledi.

MCGREGOR'DAN KHABIB'E MESAJ

McGregor attığı mesajda, "Kardeşim, devletten ailenin evini satın almak için başvuru yaptım, çünkü sen bunu karşılayamıyorsun. Evi aldıktan sonra ortasına s......." ifadelerini kullandı.