Esma Esad’ın öldüğü iddiasına yalanlama

Esma Esad'ın hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar kısa sürede gündem oldu. Söz konusu haberler, Baas Partisi tarafından yalanlandı. İddiaların, 'asılsız' olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:38
Esma Esad’ın öldüğü iddiasına yalanlama
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir süredir lösemi tedavisi gören eşi Esma Esad'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Söz konusu iddiaya, Esad'ın lideri olduğu Baas Partisi'nden yalanlama geldi. Al Arabiya'nın aktardığına göre partinin açıklamasında, 'asılsız haberlerin dolaşıma girdiği' belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan açıklamada, 'haberlerin yalnızca güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği' uyarısı yer aldı. 

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Suriye Devlet Başkanı'nın eşi, beş sene önce meme kanserini atlatmıştı.


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