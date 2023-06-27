Esrar yüklü kamyonet başbakanlık karakolu önünde devrildi

Dorsesinde 1 tondan fazla esrar bulunan kamyonet, başbakanlığa ait polis karakolunun önünde devrildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:12
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Brezilya'nın Juiz de Fora kentinde, seyir halindeki bir kamyonet başbakanlık polis karakolu önündeki çevirmeye kısa bir mesafe kala devrildi.

Olay yerine gelen polis, bitki yüklü kamyonetin, bir tondan fazla esrar taşıdığını fark etti. 

Kamyonete ilişkin yapılan açıklamada, polis tarafından hali hazırda takip edildiği ve kamyonet sürücüsünün çevirmeyi görünce aracın kontrolünü kaybettiği bilgisi paylaşıldı. 

Kamyonette bulunan esrar sokağa saçılırken, 43 yaşındaki sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün kamyoneti polis incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. 


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