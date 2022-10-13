Estonya'dan Ukrayna'ya destek: Yeni askeri yardım paketini duyurdu
Estonya, Ukrayna'ya topçu ve tanksavar mühimmatı ile kış için ekipmanlar göndereceğini duyurdu.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaja Kallas, hükümetin, Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketini onayladığını söyledi.
Kallas, "Estonya, Ukrayna'ya topçu ve tanksavar mühimmatı, kışlık giysiler, zırh plakaları ve çelik yelek tedarik edecek. Bunları hızlı bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.
Ukrayna'ya askeri destek çağrısında bulunan Kallas, "Ukraynalıların topraklarını kurtarabilmeleri için hep birlikte yardımları hızlandıralım, barışa giden yol bu" ifadelerini kullandı.
Estonya Savunma Bakanlığı'na göre, Estonya, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 255 milyon avrodan fazla askeri yardım sağladı.
Yardımlar arasında Javelin tanksavar füze sistemi için füzeler , obüsler, tanksavar mayınları, tanksavar bombaatarları, havan topları, araçlar, iletişim ekipmanları, tıbbi malzemeler, kişisel koruyucu ekipman ve kuru erzaklar yer alıyor.
Öte yandan, Estonya Kara Para Aklama Veri Bürosu , Rusya'ya karşı AB yaptırımlarına dayanarak ülkede yaklaşık 20,8 milyon avroluk Rus varlığının şu anda dondurulduğunu açıkladı.
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