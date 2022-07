Etiyopya'dan isyancılarla çağrı: Müzakerelere şartsız hazırız

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:25

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) müzakerelere başlamaya hiçbir ön şart bulunmaksızın hazır olduğunu duyurdu.

Başbakan Abiy Ahmed'in güvenlik danışmanlarından Rıdvan Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hükümetin müzakerelere her zaman ve her yerde hazır olduğunu belirtti.

Kararı ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler temsilcilerine verilen brifingde açıklayan Hüseyin, yabancı diplomatlara TPLF'nin kalesi olan Tigray'a seyahat izninin de verildiğini kaydetti.

Görüşmeler için hiçbir ön şartın olmaması gerektiğini belirten Hüseyin, müzakere sürecine Afrika Birliği'nin öncülük edeceğini bildirdi.

ORDU-İSYANCILAR ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını istemişti.