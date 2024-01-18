Motokurye Göçer davasında Somalili sanığa verilen hapis, para cezasına çevrilmişti: Mahkemenin takdiriymiş!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

İstanbul Fatih’te motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne yol açan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında 3 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, takdir indirimi uygulayarak bu cezayı 2 yıl 6 aya indirdikten sonra 27 bin 300 lira para cezasına çevirdi. Mahkemenin bu kararı kamuoyunun tepkisini topladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün kabine toplantısı sonrası karara ilişkin açıklama yaparak “Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikâyetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu” diye konuştu.

Cumhuriyet, Bakan Tunç’un açıklamasını hukukçulara sordu.

‘PARAYA ÇEVRİLMESİ OLAĞANDIŞI’

Kararı ve bakanın açıklamasını yorumlayan hukukçular, verilen cezanın para cezasına çevrilmesinin şikâyetten vazgeçilmesiyle ilgisi bulunmadığını ve olağandışı olduğunu kaydederek “Genelde bir yıl ve altındaki cezalar paraya çevrilir ya da ertelenir. Bir yıl ve üstündeki cezalarda ise bu durumla sık karşılaşmıyoruz” dedi. Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in şikâyetinden vazgeçmiş olmasının, yalnızca cezada indirim uygulanmasına etki edebileceğini, paraya çevrilmesinde bir etkisinin olmayacağını kaydetti.

‘YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ’

Konuştuğumuz İstanbul Kuryeler Federasyonu avukatı Tahsin Akbay ise kanun maddesinde eylemin, bilinçsiz taksirle değerlendirilmesi durumunda hapis cezalarının para cezalarına çevrilebileceğini, bilinçli taksirle değerlendirildiğinde ise çevrilemeyeceğini kaydetti. Olayın özünün yanlış değerlendirildiğini belirten avukat Akbay, durumun bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Cezanın paraya çevrilme kararının hatalı olduğunu ifade eden Akbay, cezada üst hadden indirim uygulandığına dikkat çekti.

‘VİCDANLARI RAHATLATMADI’

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında hâkimin takdir indirimi uygulaması için hiç şikâyetçinin olmaması gerektiğini belirten avukat Akbay, Yunus Emre Göçer’in babasının şikâyetçi olduğunu bildirdiğini ifade etti. Akbay, kararın hukuksuz olmadığını ancak takdirin aleyhte olduğunu vurguladı. Avukat Akbay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamasında Yunus Emre Göçer’in eşinin şikâyetini geri çekmiş olduğuna dikkat çektiğini ancak bunun yanında baba Göçer’in davaya katıldığı ve şikâyetinin devam ettiği bilgisinin açıklamada eksik kaldığını gördüklerini ifade etti.