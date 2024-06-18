Kararını EURO 2024 sonrası verecek: Kerem Aktürkoğlu'na 3 ülkeden teklif
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na 3 farklı ülkeden transfer teklifi geldiği iddia edildi.
Galatasaray'ın kanat hücumcusu Kerem Aktürkoğlu'nun satılma ihtimalinin ağırlık kazandığı ve futbolcunun yeni menajerinin milli oyuncu adına transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldiği ortaya çıktı. İspanya'dan Real Sociedad, Rusya'dan Spartak Moskova ve Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Kerem'e teklifini iletip beklemeye geçti.
A Milli Takım ile EURO-2024'te boy gösterecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu, son kararını turnuva sonrasına bıraktı.
Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad olacağı tahmin ediliyor.
Başarılı kanada transferi konusunda kolaylık göstermesi beklenen sarı kırmızılılar, 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
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