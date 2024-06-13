Europol, Dubai ve Türkiye’den yönetilen uluslararası uyuşturucu kartelini çökertti

Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:25

Güncelleme: 13.06.2024 - 19:25

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hırvat suç örgütü liderleri tarafından Dubai ve İstanbul’dan yönetilen uluslararası uyuşturucu kartelinin tamamen çökertildiğini açıkladı.

İspanya polisi tarafından başlatılan ve uluslararası çapta yürütülen operasyon, Ekim ayında Türk polisinin düzenlediği operasyonlarla ivme kazandı.

Örgütün iki Hırvat lideri, Türk narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlar sonucu İstanbul’da gözaltına alındı.

Örgüte son darbe, Çarşamba günü İspanya polisi tarafından vuruldu. İspanya polisinin operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah, değerli saat ve mücevher ile 109 bin euro nakit paraya el konuldu.

Europol’e göre operasyon İspanya güvenlik güçlerinin geçen yıl Kanarya Adaları yakınında 700 kilo kokain bulunan bir gemiyi durdurmasıyla gündeme geldi.

Europol öncülüğünde soruşturmayı derinleştiren narkotik birimleri, yakalanan uyuşturucunun Kolombiya, Brezilya ve Ekvador'dan Avrupa’ya yüksek miktarlarda kokain kaçıran bir suç örgütüne ait olduğunu belirledi.

Batı Balkan bölgesindeki uyuşturucu kaçakçılığını yöneten suç örgütü üyeleri hakkında Belçika, Almanya ve Sırbistan tarafından da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Europol’e göre suç örgütü, deniz yoluyla Güney Amerika’dan yola çıkan kokaini Batı Afrika ve Kanarya Adaları'ndaki lojistik merkezler aracılığıyla Avrupa’ya götürüyordu.

Uyuşturucunun Avrupa çapında daha fazla dağıtılabilmesi için suç örgütü tarafından Belçika, Hırvatistan, Almanya, İtalya ve İspanya'da işleme merkezleri oluşturuldu.

Liderleri İstanbul'da yaşıyordu

Narkotik birimleri, uyuşturucu çetesinin iki liderinin geçici olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti ile Türkiye’de yaşadığını ve suç örgütünü buralardan yönettiklerini belirledi.

Europol öncülüğünde oluşturulan özel görev kuvveti, geçen yıl Ekim ayında Hırvat, Alman, İspanyol ve Türk kolluk kuvvetleri ile birlikte uyuşturucu karteline karşı harekete geçti.

Suç örgütü liderlerinden ikisinin İstanbul’da yaşadığı belirlendi. Türk güvenlik güçleri tarafından suç örgütüne yönelik olarak “Kartel” adı verilen operasyonlar gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Kasım 2023’te örgüt lideri Nenad Petrak’ın Kartel 2 operasyonu kapsamında Üsküdar’da yakalandığını açıkladı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu çetesinin önde gelen isimlerinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 Kasım 2023’te, Petrak’ın ortağı olduğu belirtilen Hırvat vatandaşı Christijan Palic’in de, Kartel 3 operasyonu kapsamında Beşiktaş’ta yakalandığını duyurdu.

Örgüt lideri Nenad Petrak’ın uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçların yanı sıra Hırvatistan adli makamlarınca “kasten öldürme" suçundan kırmızı bültenle arandığı açıklandı.

Örgüt liderlerinin yakalanmasının ardından Türk makamlarının verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon Brezilya’ya uzandı.

Brezilya makamları tarafından başlatılan uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirin aklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 500 banka hesabından 2 milyar Brezilya Reali karşılığı 371 milyon eurodan fazla işlem yapıldığı belirlendi.

Uluslararası operasyonlar çerçevesinde Türkiye, Brezilya, Hırvatistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya’da toplam 40 çete üyesi tutuklandı.

Operasyon kapsamında Belçika, Hollanda ve İspanya'da yaklaşık 8 ton kokain ele geçirildi. Brezilya'da 12,5 milyon euro ve 3 milyon ABD dolarına el kondu. Sırbistan'da çete üyelerine ait olduğu belirlenen 50 milyon üzerinde mal varlığı donduruldu.