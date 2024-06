8 kişi yakalanmıştı: Milyonlarca dolarlık uyuşturucu ateşe verildi!

El Salvador’da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs’ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.

Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi.

