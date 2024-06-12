8 kişi yakalanmıştı: Milyonlarca dolarlık uyuşturucu ateşe verildi!
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da piyasa değeri 67.5 milyon dolar olan yaklaşık 3 ton kokain yakılarak imha edildi.
El Salvador’da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele sürüyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 19 ve 24 Mayıs’ta denizde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 3 ton kokainin açık alanda yakılarak imha edildiği duyuruldu.
Uyuşturucunun piyasa değerinin 67 milyon 512 bin dolar olduğu belirtildi.
El Salvador’s authorities set fire to $67 million worth of cocaine seized in May.— Sky News (@SkyNews) June 11, 2024
Police said that three tonnes of the drug were seized roughly 1,000 miles off the coast of the country.https://t.co/81PiR0JAbv pic.twitter.com/Y4Nzt3TB3W
Operasyonda yakalanan 2 Ekvadorlu, 3 Meksikalı ve 2 Kolombiyalının cezaevinde olduğu aktarıldı.
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