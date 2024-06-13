Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2024 - 08:58
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve İznik'te 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve muhtelif ekiplerden oluşan 120 polisin katıldığı ve narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 19 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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