Europol’den Balkan karteline bir darbe daha! 40 kişi tutuklandı, 8 ton kokain ele geçirildi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:46

Güncelleme: 18.06.2024 - 16:46

The Guardian’ın haberine göre, İspanya'nın Guardia Civil gücü tarafından yönetilen ve Europol'ün operasyonel görev gücü tarafından koordine edilen uzun soluklu bir soruşturma, Balkan kartelinin Kolombiya, Brezilya ve Ekvator'dan AB ülkelerine kokain kaçırmak için Batı Afrika ve Kanarya Adaları'ndaki lojistik merkezlerini kullandığını ortaya çıkardı.

DOKUZ ÜLKENİN POLİSİ İŞBİRLİĞİ YAPTI

Uyuşturucu, Avrupa'ya ulaştığında Belçika, Hırvatistan, Almanya, İtalya ve İspanya'daki işleme merkezleri kullanılarak kıta geneline dağıtılıyordu.

Europol; dokuz ulusal polis gücü, Brezilya, Belçika, Hırvatistan, Almanya, İtalya, Sırbistan, İspanya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasındaki işbirliğinin şebekenin çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

LOJİSTİK MERKEZİ DAĞITILDI

Guardia Civil, "benzeri görülmemiş" uluslararası işbirliğinin, Balkan kartelinin kokain dağıtmak için kullandığı Batı Afrika lojistik merkezini dağıtmayı başardığını duyurdu.

Guardia Civil tarafından yapılan açıklamada "Operasyon yaklaşık sekiz ton kokainin ele geçirilmesi, farklı ülkelerde 40 kişinin tutuklanması, farklı Avrupa ülkelerinde 12.5 milyon Avro nakit paraya el konulması, Brezilya'da 3 milyon Avro ve Sırbistan'da 50 milyon Avro'dan fazla paranın dondurulmasıyla sonuçlandı" ifadeleri kullanıldı.

LİDERLER TÜRKİYE VE DUBAİ’DE BULUNUYOR

Europol tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonunun liderlerinin geçici olarak Türkiye ve Dubai'de bulundukları belirtildi.

Europol, "Suç şebekesinin kontrol ve komuta merkezlerini buradan yönetiyorlardı. Bu ağa yönelik soruşturmalarda, önemli bir tehdit tespit edildi. Suç aktörleri, ortaklarını, uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarını kolaylaştıracak yerlerde konuşlandırıyorlardı" açıklamasını yaptı.