Uber ile sınır geçmeye çalıştılar: Kartel ateş açtı

Yayınlanma: 10.03.2024 - 12:59

Güncelleme: 10.03.2024 - 12:59

Meksikalı bir kartelin üyeleri, ABD'nin güney sınırını yasa dışı yollardan geçmek için Uber'e binen göçmenlere ateş açarak bir kadının ölümüne neden oldu.

Caborca'da meydana gelen silahlı saldırı, kartellerin ABD'ye yönelik yasa dışı göç akışı üzerinde sahip oldukları güçlü bir kale olarak görülüyor. Sınır Devriyesi iç yazışmasına göre, kartel üyeleri Ekvadorlu bir kadını vurarak öldürdü ve diğer dört göçmen de silahla yaralandı.

KARTEL İZNİNE SAHİP OLMAMALARI NEDENİYLE



Sınır Devriyesi'nin Arizona'daki Tucson bölge şefi John Modlin, bölgeden geçen herkesin kartel izniyle giriş yapmak zorunda olduğunu söyledi. Modlin, "Kimse izinsiz giriş yapamaz. İnsanların bunu yapmaya çalıştığını ve ücret ödemeden geçmeye çalıştıkları için dövüldüklerini gördük" dedi.

Saldırıya ilişkin Modlin'in notunda yer alan açıklamada, göçmenlerin rakip suç örgütlerinin kontrol için savaştığı bölgede bulunmak için kartel iznine sahip olmamaları nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Modlin'in notunda "Sınıraşan Suç Örgütleri, ABD/Meksika'ya yaklaşan göçmenleri hedef almaya devam ediyor. Geçen birkaç hafta içinde ABD/Meksika sınırına göçmen taşıyan araçlara ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan çok sayıda saldırı düzenlendi" denildi.

"KORKUYU GÖRDÜM VE BU GERÇEK"



Cochise Bölgesi Şerifi Mark Dannels, göçmenlerin kartellerin izni olmadan ve suç gruplarına ödeme yapmadan sınırı geçemediklerini söyledi. Dannels, "İstihbarat raporlarını görüyorum, sınırdan geçen insanlar üzerindeki kontrollerini, hakim oldukları korkuyu gördüm ve bu gerçek" dedi.

Kaliforniya Güney Bölgesi ABD Savcılığı 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, uyuşturucu karteli kaçakçısı olduğu iddia edilen bir kişinin, kendisine karşı açılan federal bir davada potansiyel tanıkları susturmak amacıyla, biri hamile olmak üzere iki kişiyi öldürmek ve cesetlerini Washington'nun Yakima ilçesi civarındaki çöle gömmekle suçlandığını bildirdi.

Kuzeybatı Pasifik'teki operasyonları yöneten Robert Hammer cinayetlerle ilgili yaptığı açıklamada "Karteller ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri sınırlarımızın ötesine geçerek suçlarını iç bölgelerimizdeki her şehre ve küçük kasabaya taşıdılar. Tanıkların öldürülmesi hukukun üstünlüğüne karşı bir hakarettir" dedi.