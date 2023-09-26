Evlilik yeminine yapay zeka yardımı
Evlilik yeminlerini yazmaya çalışan çift, daha etkileyici bir evlilik yemini metni yazdırmak amacıyla yapay zekaya başvurdu.
Evlilik hazırlıklarını tamamlayan ancak yemin metinlerinde kararsız olan Molly Price ve Erik Sorensen çifti, yaşadıkları stresi azaltabilmek amacıyla yapay zekaya başvurdu.
Yazdıkları yemin metnini daha etkileyici bir hale getirmek isteyen çift, sadece yemin metinlerini değil düğün süresinde yapacakları tüm konuşmalarını da yapay zekaya yazdırdı.
28 yaşındaki Price, yapay zekaya bir dizi soru sorarak ideal bir metin yazabildildiğini ve çıkan sonuçtan oldukça memnun olduklarını söyledi.
Duygularını yapay zekaya ifade ettirdikleri için olumsuz yorumlara maruz kaldığını belirten Price, bu tarz söylemlere aldırış etmediğini ve aksine düğün stresinden yapay zekanın avantajları ile arındığını vurguladı. Kalabalık önünde konuşmanın kendisi için bir fobi olduğunu ifade eden Price, "Aslında bana göre bir konuşma hazırlamak, makale yazmak gibiydi. Bu yüzden kesinlikle stresimi yapay zeka ile yendim" dedi.
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