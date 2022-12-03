Mabel Matiz'e sansür uygulayan GQ Türkiye'den açıklama: 'Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz'
Ünlü sanatçı Mabel Matiz, 1,5 ay önce ödül vermek için davet edildiği GQ Türkiye ödüllerinde Karakol klibindeki sansür nedeniyle sahneye çıkarılmadığını söyleyerek isyan etmişti. Matiz'in paylaşımının ardından açıklama yapan GQ Türkiye ise organizasyondan kaynaklı bir sıkıntı olduğunu söyleyerek "Mabel Matiz'i üzdüğümüz için özür dileriz" dedi.
İktidar ve iktidara yakın medya tarafından sıkça hedef gösterilen müzisyen Mabel Matiz, temmuz ayının başında 'Karakol' isimli şarkısını yayımlamıştı. Klibinin yayınlanmasının ardından ise LGBTİ+ karşıtları tarafından hedef gösterilmiş ve nefret söylemlerine maruz kalmıştı.
RTÜK'ün de kliple ilgili olarak müzik kanallarını tek tek aradığı ve 'yayımlamamaları' konusunda baskı yaptığı bildirilmişti.
‘KARAKOL’ KLİBİ NEDENİYLE GQ TÜRKİYE ÖDÜLLERİNDE SAHNEYE ÇAĞIRILMAMIŞ
Mabel Matiz, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinden 'Yılın İyileri' gecesinde ödül takdim etmesini talep eden GQ Türkiye ekibinin, 'Karakol' isimli şarkısı sebebiyle vazgeçtiğini açıklamıştı.
Ödül törenine katıldığı sırada takdim için bir başka ismin sahneye çağrıldığını aktaran Mabel Matiz, yapılan değişikliğin nedenini "Yazın 'Karakol' klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim" ifadeleriyle açıklamıştı.
Kamuoyunun bilgisine... pic.twitter.com/hkkRdo7Y7c— Mabel Matiz (@mabelmatiz) December 2, 2022
GQ TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Matiz'in paylaşımının gündem olmasının ardından GQ Türkiye'den bir açıklama geldi.
Matiz'in GQ Türkiye'nin kapağına verdiği pozun yer aldığı açıklamada "Yaşanan talihsizlikle, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan sevgili Mabel Matiz'i üzdüğümüz içim özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel'i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" denildi.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!