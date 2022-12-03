Mabel Matiz'e sansür uygulayan GQ Türkiye'den açıklama: 'Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz'

03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:02

İktidar ve iktidara yakın medya tarafından sıkça hedef gösterilen müzisyen Mabel Matiz, temmuz ayının başında 'Karakol' isimli şarkısını yayımlamıştı. Klibinin yayınlanmasının ardından ise LGBTİ+ karşıtları tarafından hedef gösterilmiş ve nefret söylemlerine maruz kalmıştı.

RTÜK'ün de kliple ilgili olarak müzik kanallarını tek tek aradığı ve 'yayımlamamaları' konusunda baskı yaptığı bildirilmişti.

‘KARAKOL’ KLİBİ NEDENİYLE GQ TÜRKİYE ÖDÜLLERİNDE SAHNEYE ÇAĞIRILMAMIŞ

Mabel Matiz, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinden 'Yılın İyileri' gecesinde ödül takdim etmesini talep eden GQ Türkiye ekibinin, 'Karakol' isimli şarkısı sebebiyle vazgeçtiğini açıklamıştı.

Ödül törenine katıldığı sırada takdim için bir başka ismin sahneye çağrıldığını aktaran Mabel Matiz, yapılan değişikliğin nedenini "Yazın 'Karakol' klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim" ifadeleriyle açıklamıştı.

GQ TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Matiz'in paylaşımının gündem olmasının ardından GQ Türkiye'den bir açıklama geldi.

Matiz'in GQ Türkiye'nin kapağına verdiği pozun yer aldığı açıklamada "Yaşanan talihsizlikle, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik bir dille organizasyondan kaynaklanan hatamızı ortaya koyan sevgili Mabel Matiz'i üzdüğümüz içim özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel'i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek hayalini paylaşıyoruz" denildi.