Eyalette 13 yıl aradan sonra ilk idam cezası: Üç infaz türünden birini seçecek

Yayınlanma: 25.08.2024 - 13:51

Güncelleme: 25.08.2024 - 13:51

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 13 yıl aradan sonra ilk idam cezası Eylül ayında uygulanacak.



Associated Press'in haberine göre Güney Carolina, 1997 yılında bir mağaza görevlisini öldürmekten suçlu bulunan Freddie Eugene Owens'ı 20 Eylül'de idam edecek.

Owens, zehirli iğne, elektrikli sandalye ya da idam mangası olmak üzere üç infaz türünden birini seçebilecek.

Owens yaklaşık bir hafta içinde kararını vermezse, elektrikli sandalyede idam edilecek.

Güney Carolina'nın bir zamanlar gerçekleştirilen infaz sayısında eyaletler arasında liderlerden biri olduğu, ancak bir noktada ilaç şirketlerinin ölümcül enjeksiyonların satışını yetkililere açıklamak istememesi nedeniyle infazlar için ilaç temininde sorunlarla karşılaştığı belirtiliyor.

Eyalet yetkilileri daha sonra infaz ilaçlarının tedarikçisini gizli tutmalarına izin veren bir karar yayınladı ve ardından eyalet yüksek mahkemesi bu yıl Temmuz ayında infazların yeniden başlamasına karar verdi.