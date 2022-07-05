Eyfel Kulesi pas tuttu

05 Temmuz 2022 Salı, 14:46

Fransa'nın ve Paris'in simgesi olan Eyfel Kulesi pas tutmuş durumda. Kulenin tam bir onarıma ihtiyacı olduğu ancak bunun yerine Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için 60 milyon Euro maliyetle sadece boyandığı iddia ediliyor.

Guardian'ın haberine göre; 324 metre yüksekliğindeki 7.300 tonluk demir kule için uzmanlar, Fransız derigisi Marianne'de "Kulenin boyanması geçici bir çözüm, nihai sonuç acı verici olacaktır. Kulenin tamamen metalden soyulup onarılması ve yeniden boyanması gerek. Eski boyanın üzerine yapılan boya, korozyonu daha da kötüleştiriyor" açıklaması yaptı.

884 HATA BULUNDU

2010, 2014 ve 2016 yıllarında kule ile ilgili yayımlanan raporlar, korozyonun oluşturduğu pas nedeniyle yapıda çatlaklar oluştuğunu ve yapının acilen kapsamlı bir bakıma girmesi gerektiğini söylüyor.

2016'da yayımlanan rapora göre; kulenin dayanıklılığını tehdit eden 884 hata bulundu.

Kuleyi denetleyen şirket, yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçi çeken yapının belediye tarafından uzun süreli kapatılmak istenmediğini söyledi.

Eyfel Kulesi; Disneyland, Louvre Müzesi ve Versay Sarayı'ndan sonra Fransa'da en çok ziyaret edilen dördüncü kültür alanı.

2020'de Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle kuleye ziyarete izin verilmemesi 52 milyon Euro'luk bir gelir kaybına yol açtı.